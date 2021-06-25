Большой театр выбрал участников Молодежной балетной программы

Большой театр и компания «Ингосстрах» провели второй отборочный тур Молодежной балетной программы. В нем приняли участие семь человек из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Конкурсанты показали свои навыки на уроке классического танца с педагогом Большого театра, народной артисткой России Марией Аллаш. Оценивал работу молодых танцоров художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. Все участники прошли отбор в стажерскую группу Молодежной программы. Занятия стажеров начались в пятницу, 25 июня.

Первый отбор прошел в апреле, по его результатам пятеро участников, успешно преодолевших онлайн-тур, побывали на просмотре в Большом театре.

Молодежная балетная программа – важный для отечественного искусства проект, дающий возможность для творческого развития молодых артистов из регионов России. Победители конкурса смогут пройти стажировку в балетной труппе Большого театра сроком от 3-х до 9-ти месяцев. Компания «Ингосстрах» обеспечит участникам оплату проезда в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.

Заявки на участие в программе принимаются на протяжении всего года. Их может подать любой гражданин России не старше 1997 года рождения, обучающийся на последнем курсе или только завершивший профессиональную подготовку по профилю «Хореографическое искусство, артист балета». По результатам стажировки некоторые из участников программы имеют шанс быть зачисленными в балетную труппу Большого театра.

«”Ингосстрах” много лет вносит свой вклад в развитие культуры по всей стране. Молодежная балетная программа, второй тур которой завершился сегодня, дает нам возможность открыть миру новых талантливых артистов. До этого дня ребята только мечтали прикоснуться к деятельности Большого театра, а уже сегодня имеют все шансы стать яркими звездами российского балета», – сказал генеральный директор компании «Ингосстрах» Андрей Ларкин, пожелав молодым артистам удачи и больших творческих побед.

По словам Махара Вазиева, благодаря этому проекту Большой театр более эффективно ищет будущих звезд балетной сцены по всей стране. Он отметил, что программа вызвала большой интерес у молодых артистов. «Отборочный тур показал, насколько велик потенциал Молодежной балетной программы. Мы уверены, что в будущем нас ждут не менее грандиозные совместные проекты, направленные на развитие культуры не только в столице, но и во всех регионах России», – отметил худрук балетной труппы «Большого».

«Ингосстрах» стал генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. За это время партнерам удалось реализовать множество значимых для отечественной и мировой культуры проектов, в том числе, при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска.

