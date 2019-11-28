Большой театр переносит премьеру оперы «Гостиный двор»
28 ноября 201900:11
Большой театр заявил о переносе премьерного показа оперы «Гостиный двор». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театра.
Причиной переноса стало решение руководства творчески доработать постановку. Новые даты пока неизвестны.
Премьерные показы должны были состоятся 29, 30 ноября и 1 декабря. Отмечается, что купленные билеты можно сдать в кассы театра.
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