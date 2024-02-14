Большой театр отменил три ранее перенесенных концерта

Большой театр объявил об отмене трёх концертов, которые ранее были перенесены с февраля на июль текущего года. Все они должны были состояться на Исторической сцене.

Не значатся больше в афише концерты: Симфонического оркестра Большого театра, Ансамбля скрипачей имени Юлия Реентовича, «Песни чудные твои» (к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова).

Как сообщили в администрации театра, средства за билеты на отмененные концерты автоматически вернутся на банковские карты, которые использовались при приобретении онлайн. Билеты, купленные в кассах, можно вернуть не позднее, чем через 10 дней после даты, когда должно было состояться отмененное мероприятие.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Большой и Мариинский театры планируют провести совместный масштабный фестиваль по случаю 180-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова.

