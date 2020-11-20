Большой театр отменил электронные билеты на новогоднего «Щелкунчика»

Большой театр отменил билеты, купленные онлайн, на балет «Щелкунчик» в декабре. Об этом сообщается в социальных сетях театра.

Между тем, билеты, приобретённые в кассе театра, будут действительны. Уточняется, что деньги за билеты будут возвращены на карты покупателям автоматически в течение 10 дней.

Как отмечается в сообщении, это касается спектаклей «Щелкунчик», запланированных с 23 декабря по 31 декабря.

Ранее из-за увеличения числа случаев заражений коронавирусом была сокращена максимально возможная заполняемость залов. В настоящее время зал может быть заполнен зрителями на 25% от общей вместимости зала.



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