Большой театр объявил первых участников программы для хореографов
Первыми участниками программы для хореографов «Ингосстраха» и Большого театра стали Игорь Булыцын и Алессандро Каггеджи из Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета («Урал Опера Балет»), артист балета Большого театра Григорий Чапаев и Игорь Клинский из МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
В течение ближайших месяцев каждый из участников программы будет работать над собственной постановкой, привлекая к репетициям профессиональных артистов балета Большого театра.
В дальнейшем хореографы представят результат своей работы комиссии, возглавляемой художественным руководителем балета Большого театра Махаром Вазиевым. Затем у постановок есть шанс попасть в репертуар театра.
«Мы уверены, что наш совместный проект с Большим театром откроет новые имена и обогатит прекрасный мир балетного искусства. Это уникальная возможность для хореографов, которая позволит им заявить о своем таланте и творческом видении. Желаем им удачи в реализации своих идей», – отметили в пресс-службе «Ингосстраха».
Большой театр и «Ингосстрах» открыли программу для хореографов в сентябре 2023 года. В течение сезона было отсмотрено более 60 заявок.
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