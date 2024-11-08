Более 50 картин составили программу кинофестиваля «Русское зарубежье»
Свыше 50 фильмов включено в программу XVIII Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», который открылся в российской столице. Это игровые и документальные картины, объединенные идеей осмысления истории России XX века. Они посвящены духовному, культурному и научному наследию Русского мира.
Как отметил президент кинофорума Сергей Зайцев, фестиваль имеет просветительскую направленность. Церемония открытия состоялась в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. На ней вручили медали имени Михаила Чехова композитору Александру Зацепину и актрисе Светлане Крючковой.
В конкурс художественных фильмов вошли, в частности, картины о создателях самбо, Освенциме, детектив из жизни православной старообрядческой общины в Аргентине. Программа документальных фильмов знакомит зрителей с особенностями жизни россиян в разных странах. Некоторые картины приурочены к памятным датам.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», председателем жюри конкурса игровых фильмов стал актер Александр Михайлов. Жюри неигровых картин возглавила кинорежиссер, сценарист и продюсер Светлана Быченко.
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