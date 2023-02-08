Более 150 тыс. человек за два месяца посетили выставку в Музее Победы
Музей Победы объявил о продлении работы выставки «Zаветам Vерны». В пресс-службе музея сообщили, что в связи с большим интересом посетителей, мультимедийную экспозицию можно будет посетить до 28 мая.
Директор Музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник заявил, что создатели проекта не сомневались в том, что «он вызовет большой отклик у гостей», за два месяца выставку посетили более 150 тысяч человек.
«Это ещё раз доказывает, что нашим соотечественникам, и особенно молодому поколению, нужно рассказывать как о героях Великой Отечественной войны, так и о подвигах тех, кто сегодня проявляет мужество, защищая Отечество. Такие проекты, посвящённые острому и злободневному настоящему, крайне необходимы», — отметил он.
Выставочный проект «Zаветам Vерны» посвящён участникам специальной военной операции. Современные мультимедийные решения, такие как проекции и светозвуковое сопровождение, позволяют погрузиться как в события Великой Отечественной войны, так и современности.
Отмечается, что посетители выставки могут написать письма воинам Российской армии.
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