Более 150 тыс. человек за два месяца посетили выставку в Музее Победы

Директор Музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник заявил, что создатели проекта не сомневались в том, что «он вызовет большой отклик у гостей», за два месяца выставку посетили более 150 тысяч человек.

«Это ещё раз доказывает, что нашим соотечественникам, и особенно молодому поколению, нужно рассказывать как о героях Великой Отечественной войны, так и о подвигах тех, кто сегодня проявляет мужество, защищая Отечество. Такие проекты, посвящённые острому и злободневному настоящему, крайне необходимы», — отметил он.

Выставочный проект «Zаветам Vерны» посвящён участникам специальной военной операции. Современные мультимедийные решения, такие как проекции и светозвуковое сопровождение, позволяют погрузиться как в события Великой Отечественной войны, так и современности.

Отмечается, что посетители выставки могут написать письма воинам Российской армии.

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