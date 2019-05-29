Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Экс-худрук Сергей Голомазов стал художественным руководителем театра в Риге, отмечает Газета.ру.

Напомним, в Театре на Малой Бронной в 2007 году режиссер ставил один из своих первых спектаклей — «Много шума из ничего».