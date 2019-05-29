Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Экс-худрук Сергей Голомазов стал художественным руководителем театра в Риге, отмечает Газета.ру.
Напомним, в Театре на Малой Бронной в 2007 году режиссер ставил один из своих первых спектаклей — «Много шума из ничего».
Между тем, пользователи социальных сетей и СМИ не менее активно следят и за личной жизнью режиссера. В марте «Дни.ру» сообщили, что нашли подтверждение слухам о беременности Ксении Собчак, которой приписывают роман с Богомоловым. Подписчики обратили внимание на фотографию телеведущей, которую она выложила на своей странице в Instagram. На фото Ксения предстала в джинсах и длинном халате – весьма обширным в талии. Именно это факт навел наблюдателей на мысли об интересном положении Собчак. Предполагается, что она может носить ребенка, зачатого от режиссера Константина Богомолова.
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