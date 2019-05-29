Культура

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

29 мая11:54

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Экс-худрук Сергей Голомазов стал художественным руководителем театра в Риге, отмечает Газета.ру.

Напомним, в Театре на Малой Бронной в 2007 году режиссер ставил один из своих первых спектаклей — «Много шума из ничего».

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Между тем, пользователи социальных сетей и СМИ не менее активно следят и за личной жизнью режиссера. В марте «Дни.ру» сообщили, что нашли подтверждение слухам о беременности Ксении Собчак, которой приписывают роман с Богомоловым. Подписчики обратили внимание на фотографию телеведущей, которую она выложила на своей странице в Instagram. На фото Ксения предстала в джинсах и длинном халате – весьма обширным в талии. Именно это факт навел наблюдателей на мысли об интересном положении Собчак. Предполагается, что она может носить ребенка, зачатого от режиссера Константина Богомолова.

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ФОТО: социальная сеть Facebook
ТЕГИ:Константин БогомоловКсения СобчакТеатрРежиссер