Боевик «Люди Икс: Темный Феникс» провалился в прокате

Боевик «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим из всех фильмов серии в кинопрокате. Об этом сообщил сайт boxofficemojo.com.

Фильм франшизы, вышедший на экраны в июне 2019 года, во всем мире собрал лишь 252 млн долларов, превысив бюджет картины всего на 52 млн долларов.

«Люди Икс: Темный Феникс» побил антирекорд серии «Россомаха: Бессмертный». В 2013 году фильм смог заработать 282 млн долларов при затратах на его создание120 млн долларов.

Напомним, что российские зрители заплатили за просмотр последней части франшизы «Люди Икс» 200 млн рублей.

Ранее голливудский актер и продюсер Райн Рейнолдс рассказал в эфире НСН, как снимался восьмой фильм киносаги «Люди Икс» по комиксам Marvel «Дэдпул».

