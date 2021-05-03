Боевик Гая Ричи «Гнев человеческий» стал лидером проката в России

Американский боевик режиссёра Гая Ричи «Гнев человеческий» за прошедшие выходные собрал в России и СНГ со сборами 141,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала kinobusiness.com.

Второе место в рейтинге у картины Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев», который заработал за выходные 79,7 миллиона рублей. На третьей позиции - фильм Данилы Козловского «Чернобыль» с результатом 27,2 миллиона рублей.

Главный герой картины «Гнев человеческий», которого сыграл Джейсон Стэтхэм, внедряется в инкассаторскую компанию с целью выявить соучастников серии многомиллионных ограблений и найти виновника гибели своего сына, сообщает RT. Ранее актёр уже снимался в фильмах Ричи, таких как «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер».

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ФОТО: РИА Новости
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