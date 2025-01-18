Боб Дилан зарегистрировался в TikTok
Американский музыкант Боб Дилан зарегистрировался в соцсети TikTok.
На известного автора-исполнителя уже подписались более 51 тысячи пользователей.
Дилан разместил на платформе два ролика. Так, он выложил видео с отрывками из песен Like a Rolling Stone, Knockin’ on Heaven’s Door и Hurricane, которое набрало почти 3 млн просмотров.
В комментариях юзеры напомнили, что в США могут заблокировать TikTok 19 января, и у Дилана мало времени, чтобы стать звездой соцсети. В ответ музыкант опубликовал видео с фрагментом своей пресс-конференции в 1960-х годах, в котором исполнитель говорит: «Боже мой, я должен немедленно уйти».
Ранее стало известно, что черновики песни Боба Дилана Mr. Tambourine Man могут продать на аукционе за $400–600 тысяч, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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