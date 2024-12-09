Биографы обнаружили сценарий неснятого фильма Маккартни и Азимова
Авторы биографии Пола Маккартни заявили, что во время исследований для своей книги они обнаружили черновики сценария мюзикла «Five and Five and One», авторами которого являются экс-участник The Beatles и американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Об этом сообщает The Guardian.
Так и не снятый фильм рассказывает об инопланетянях, которые после прибытия на Землю принимают обличие участников группы Wings - именно в ней Маккартни играл c 1971 по 1981 годы. В финале они должны были встретиться с реальными музыкантами.
«Приземляется летающая тарелка. Из нее вылезают пять существ. Они превращаются в Wings. Они здесь, чтобы захватить Землю, штурмом взяв Америку, и они намерены сделать это в стиле супергруппы», - так начиналась история, придуманная Маккартни в 1974 году.
Уточняется, что позже Азимов внёс в сценарий правки, в частности, заменил инопланетян на неких «энергетических существ». По словам одного из биографов Маккартни Аллана Козинна, экс-битлу изменения не понравились и проект был заброшен.
Ранее группа The Beatles анонсировала новый бокс-сет, состоящий из их американских релизов 1964 года и посвящённый 60-летию битломании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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