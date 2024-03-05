«Библионочь» с темой «Читаем всей семьей» пройдет 20 апреля
Всероссийская акция «Библионочь» в ткущем году состоится 20 апреля. На этот раз она будет проведена под девизом «Читаем всей семьёй». Об этом сообщила в соцсетях министр культуры России Ольга Любимова.
Роль координаторов акции отведена Российской государственной библиотеке и Российской государственной детской библиотеке. По оценке Любимовой, «Библионочь» - одно из центральных культурных событий страны.
В ходе акции организуются творческие встречи литераторов с читателями. Все желающие могут присоединиться к лекциям и мастер-классам. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2023 году «Библионочь» объединила свыше шести тысяч учреждений культуры практически по всей стране.
Основным национальным мероприятием акции стал литературный марафон чтений, посвященный драматургу Александру Островскому в год его 200-летия.
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