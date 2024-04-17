«Би-2» объявили об уходе гитариста
Группа «Би-2» (вокалист коллектива Егор Бортник признан в России иностранным агентом) объявила об уходе гитариста Андрея Звонкова. Об этом музыканты написали в своем Telegram-канале.
«Наш Звонок, бессменный гитарист... с 2006 года, покидает группу. Андрюха, мы благодарны тебе за годы совместного творчества, за сотни концертов и записей, за все, что было на сцене и вне ее, за весь этот рок-н-ролл, который мы прошли плечом к плечу», — отмечается в сообщении.
Участники «Би-2» пожелали удачи коллеге.
Ранее вокалист группы признался, что музыканты испытывают финансовые трудности из-за эмиграции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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