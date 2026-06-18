«БеспринцЫпные чтения» пройдут в Еврейском музее

Писатель, драматург и создатель сценариев к сериалам «Беспринципные» и «Министерство всего хорошего» Александр Цыпкин выступит с «БеспринцЫпными чтениями» в Еврейском музее и центре толерантности. На авторском вечере, который состоится 5 июля, литератор прочтет свои лучшие рассказы. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Интеллектуальную программу составит цикл лекций «Новое измерение смыслов», где ведущие учёные обсудят темы мозга, происхождения языков и космоса. Культурную часть дополнит музыкальный фестиваль «Безумный день в музее», который на один день превратит музей в музыкальную площадку, где гости смогут посетить концерты Александра Князева, ансамбля «Терем-Квартет» и заслуженной артистки Басинии Шульман, выступление актера Леонида Каневского.

Кроме того, актриса театра и кино Александра Урсуляк представит спектакль-концерт золотых хитов 1960–8190-х годов «Хорошие песни», а 22 июня состоится творческий вечер режиссера, многократного лауреата премии «Золотая Маска» Андрея Могучего. Создатель «Формального театра» и знаковых спектаклей БДТ расскажет об экспериментах с театральным языком и поиске новых смыслов.

В музее также стартовал ежегодный фестиваль Leto, Shalom!, в рамках которого организуются турниры по шашкам и нардам, маркет и концерты, театральные представления и «Внеклассные чтения».

Помимо этого, в музее проходят две знаковые выставки: одна их них — «За нами Москва» — рассказывает об обороне Москвы через судьбы участников событий и более 60 уникальных артефактов — от живописи до личных фотографий, другая исследует театральную эстетику и историю легендарного спектакля «Король Лир» Соломона Михоэлса с помощью искусства, архивных документов и мультимедийных инсталляций.

