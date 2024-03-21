«Бесконечную историю» переснимут

Британо-австралийская кино и телекомпания See-Saw Films приступила к работе над новой экранизацией романа Михаэля Энде «Бесконечная история», сообщает Variety.

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По данным издания, в планах выпустить несколько фильмов по вселенной немецкого писателя. Остальные сведения по проекту пока не разглашаются.

«Бесконечная история» впервые была опубликована в 1979 году и сразу стала бестселлером в Германии и была переведена на 45 языков. Первая экранизация произведения Энде вышла в 1984 году.

Ранее стало известно, что на Киностудии им. Горького переснимут киносказку «Варвара-краса, длинная коса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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