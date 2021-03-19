Белорусская группа решила сменить песню для «Евровидения»
Группа "Галасы ЗМеста", которая представляет Белоруссию на песенном конкурсе "Евровидение", планирует представить новую песню для участия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Ивана Эйсмонта.
Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ заявил, что исполнители начали "активную работу" над новым вариантом. Эйсмонт пояснил, что в предыдущей песне, которую руководство "Евровидения" отказалось регистрировать, не было никакого "политического контекста".
Схожей точки зрения придерживается руководитель группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков. При этом Бутаков отметил, что группе ещё не отказано в участии в конкурсе, поэтому "дело еще не остановилось". По словам Бутакова, предыдущая песня останется без изменений и будет "подарена народу".
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