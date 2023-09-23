Белгосфилармония открыла сезон премьерой «100 секунд» композитора Гореловой
Симфоническое посвящение дирижеру Александру Анисимову «100 секунд» впервые представили публике в Белорусской государственной филармонии в Минске, говорится на сайте филармонии.
Отмечается, что премьера состоялась на открытии 86-го сезона Белорусской государственной филармонии. Автором композиции является белорусский музыкант Галина Горелова. Исполнил посвящение Государственный академический симфонический оркестр под управлением народного артиста Белоруссии Александр Анисимова.
Кроме того, на симфоническом вечере прозвучал Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака в исполнении народного артиста России, художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина, а также цикл «Картинки с выставки» русского композитора Модеста Мусоргского в оркестровке Мориса Равеля.
Ранее в Уфе отменили концерт симфонического оркестра, исполняющего треки Rammstein, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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