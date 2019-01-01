Беглов обсудил с худруком Мариинки фестиваль имени Чайковского

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с художественный руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Как пишет «ФедералПресс», они обсудили подготовку и проведение международного конкурса молодых музыкантов имени П. И. Чайковского. Беглов выразил уверенность в том, что он пройдет на высочайшем уровне. Художественный руководитель, в свою очередь, поблагодарил главу северной столице за оказанную проекту помощь.

Добавим, к участию в музыкальном состязании готовятся представители 58 стран мира. Всего на Международный конкурс молодых музыкантов имени П. И. Чайковского выдвинуты рекордные 954 заявки. Он пройдёт с 17 по 29 июня. Принять участие в состязании смогут вокалисты, виолончелисты, мастера медных и деревянных духовых инструментов. Завершится конкурс грандиозным гала-концертом в Санкт-Петербурге.

Впервые Международный конкурс имени П.И. Чайковского состоялся в 1958 году в Москве. Изначально в нем было две специальности — фортепиано и скрипка. Сегодня их список расширился до шести.

