Бахрушинский музей расскажет о жизни Плисецкой в день рождения балерины
В день 98-летия со дня рождения легендарной балерины, балетмейстера, хореографа Майи Михайловны Плисецкой (1925-2015) интересные факты о ее жизни и творчестве, а также экспонатах, которые можно увидеть в музее-квартире легенды балета по адресу: Тверская улица, 25/9, поведал Бахрушинский театральный музей.
По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, в музее-квартире сохранена подлинная обстановка. Кажется, что хозяйка жилища вот-вот вернется: на прикроватной тумбочке — фотография ее супруга, композитора Родиона Щедрина, а в шкафах столовой — статуэтки, сервизы и книги.
Здесь собраны более тысячи уникальных предметов из архивов Щедрина и Плисецкой, самые ценные из которых — авторская литография Марка Шагала с его подписью, работы Фернана Леже, Артура Фонвизина, Анатолия Зверева и Владимира Шахмейстера.
Творчеством Майи Плисецкой восхищались многие мировые знаменитости. Так, своей музой считал великую балерину Пьер Карден. Прославленный модельер создал множество ее сценических образов и платьев для выходов в свет. Возлюбленная поэта Владимира Маяковского Лиля Брик не пропускала ни одного спектакля Плисецкой и часто приглашала балерину в гости. На одном из вечеров Майя Михайловна познакомилась с Щедриным.
По словам заведующей музеем-квартиры Оксаны Карнович, которая лично знала Плисецкую, в музее-квартире можно услышать множество удивительных историй из жизни прима-балерины. Карнович рассказала, что впервые увидела Плисецкую в балетном зале и была потрясена ее элегантностью, молодостью, открытостью и доброжелательностью. Она добавила, что вместе с Плисецкой готовилась к гастрольной поездке в Вену, которую организовал танцовщик Большого театра Гедиминас Таранда. «Это была изумительная поездка по атмосфере общения, творческого рвения и душевности», — вспоминает заведующая музеем-квартиры Плисецкой.
Кроме того, 20 ноября в соцсети «ВКонтакте» вышла посвященная Плисецкой серия культурного проекта «Никита в квартирах». Его ведущий, студент театрального училища имени Щукина Никита Тау, проведет экскурсию по квартире балерины и расскажет о секретах ее жизни.
Доступен видеотур по квартире Плисецкой и Щедрина и за рубежом. Так, посмотреть его, а также портреты, фотографии и афиши легендарной балерины можно на выставке в Париже «Майя Плисецкая. Арена жизни», которая пройдет в Российском духовно-культурном центре до 3 декабря.
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