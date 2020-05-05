Бабкина рассказала о поражении у нее 80% легких из-за пневмонии

Народная артистка РСФСР, певица Надежда Бабкина рассказала, что из-за пневмонии у нее было поражено 80% легких. Как сообщает РИА Новости, артистка об этом сообщила в эфире Первого канала.

По словам Бабкиной, ее ввели в искусственную кому после нескольких компьютерных томографий. Она добавила, что болезнь "очень быстро проявляется и начинает работать",

70-летнюю Бабкина была доставлена в больницу 6 апреля. У артистки диагностировали осложненную пневмонию, тест на коронавирус дал отрицательный результат.





