Авторы мультсериала «Три кота» создали первую полнометражную картину

В России выйдет полнометражный анимационный фильм от создателей популярного сериала «Три кота» под названием «Три кота и море приключений».

В сети уже доступен трейлер к фильму, который выйдет 1 июня. Мультфильм показывает новые приключения героев сериала «Три кота» Коржика, Карамельки и Компота.

По сюжету три котенка вместе с родителями уезжают на морской курорт, где их ждут новые друзья и яркие события. Хронометраж фильма составляет всего 65 минут.

Производством фильма занялась «Студия МЕТРАФИЛЬМС» по заказу телеканала СТС.

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ФОТО: «Студия МЕТРАФИЛЬМС» по заказу СТС
ТЕГИ:АнимацияМультфильм
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