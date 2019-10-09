«Авторские новости от НСН» вышли в финал «Радиомании 2019»

Радиопрограмма «Авторские новости от НСН» вошла в опубликованный Российской Академией Радио шорт-лист финалистов в категории «Лучшая Информационно-аналитическая программа» после предварительного голосования членов жюри Национальной премии в области радиовещания «Радиомания-2019».

Уникальная программа НСН уже более 5 лет выходит каждый вечер по будням в 20:00 и 22:00 одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ и Серебряный дождь) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России.

Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. Среди них главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов и многие другие. В настоящий момент в проекте участвуют более 240 человек. Авторы сами выбирают 5 главных новостей из информационной картины дня, зачитывают эти новости и комментируют их в эфире НСН.

Также в шорт-лист премии «Радиомания 2019» в категории «Лучшая музыкальная программа» вошел проект «Жёсткий диск» на НАШЕм Радио, посвящённый альтернативной музыке.

Награждение победителей «Радиомании-2019» состоится в среду, 9 октября. Лучшим радиоведущим и радиожурналистам вручат «Золотые микрофоны» в московском Vegas City Hall. Премия является одной из самых престижных наград в сфере радиовещания и по праву считается радийным «Оскаром» в России.

