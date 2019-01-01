Артисты МХАТ им. Горького вступились за Доронину

Артисты Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть бывшему худруку Татьяне Дорониной возможность влиять на репертуарную политику театра. Как сообщает АГН Москва, обращение не отражает позицию всего коллектива, заявил начальник рекламно-информационного отдела театра Александр Замыслов.

По его словам, нельзя назвать коллективом театра шестерых или семерых артистов, подписавших обращение, один из которых бывший. Более того, остаётся неизвестной позиция самой Дорониной, которая сейчас находится на больничном.

Добавим, на обращение уже отреагировали в Минкульте РФ. Как сообщает Москва 24, в ведомстве выразили уверенность, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение. Также в Минкульте напомнили, что руководство театра должно учитывать рекомендации художественного совета по репертуарному плану.

