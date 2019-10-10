Арбатова: Мединский слишком далёк от народа

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал законопроект о льготных условиях аренды помещений для книжных магазинов. По его словам, ситуация с книжными в России «трагична», сейчас в России всего лишь чуть больше 1000 магазинов.

Законопроект предлагает разрешить библиотекам и музеям при наличии свободных площадей предоставлять их книжным магазинам в аренду на льготных условиях.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова заявила в эфире НСН, что Мединский не понимает ситуации на книжном рынке. По её словам, главной проблемой книжных является далеко не аренда.