Арбатова: Мединский слишком далёк от народа
Писатель и общественный деятель в эфире НСН упрекнула министра культуры в незнании реалий книжного рынка.
Министр культуры России Владимир Мединский поддержал законопроект о льготных условиях аренды помещений для книжных магазинов. По его словам, ситуация с книжными в России «трагична», сейчас в России всего лишь чуть больше 1000 магазинов.
Законопроект предлагает разрешить библиотекам и музеям при наличии свободных площадей предоставлять их книжным магазинам в аренду на льготных условиях.
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова заявила в эфире НСН, что Мединский не понимает ситуации на книжном рынке. По её словам, главной проблемой книжных является далеко не аренда.
«Узок круг этих революционеров, слишком далеки они от народа. Министр, видимо, не знает, что книжные продажи упали ровно на 50%. Это я вам говорю, как автор, который существует на рынке и существует успешно. Всё, что я пишу, продаётся, поэтому я в теме. Нет реального понимания ситуации. Автор получает гонорар за рукопись. То есть издательство опубликовало книгу, заплатило автору, дальше продаёт её по другой цене, а распространители покупают по третьей, а магазин покупает по десятой. Когда я прихожу в магазин и прошу экземпляр моей книжки, они мне говорят, что она стоит 900 рублей. Они что с ума сошли? Она стоит максимум 500. Они говорят, что так же заказывают у других. То есть все слова Мединского идут мимо понимания того, что такое книготорговля, сколько человек наваривается на авторе», - объяснила Арбатова.
Согласно тексту законопроекта, стоимость льготной аренды помещений должны определять региональные или федеральные власти. Однако, по мнению Мединского, цена должна стартовать от одного рубля. При этом, уверен министр, необходимо запретить книжным магазинам продавать в помещениях с льготной арендой не относящиеся к книгам товары.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей