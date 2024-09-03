Анна Пересильд получила главную роль в мюзикле «Алиса в стране чудес»

В России начались съемки мюзикла «Алиса в стране чудес», главную роль в котором сыграет 15-летняя Анна Пересильд, известная по сериалу «Слово пацана».

Как отмечается в релизе онлайн-кинотеатра KION, который имеется в распоряжении НСН, режиссером картины выступит Юрий Хмельницкий, Шляпника сыграет Милош Бикович, а в других ролях - Сергей Бурунов, Паулина Андреева и Ирина Горбачева.

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«Роль Алисы — моя мечта, и я была безумно счастлива и рада, когда меня утвердили», - сказала Анна Пересильд, которая является дочерью звезды фильма «Вызов» Юлии Пересильд.

Мюзикл станет экранизацией детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла.

Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов ранее рассказал с «Радиоточке НСН», кого там сыграют Виктор Сухоруков и Никита Кологривый.

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ФОТО: пресс-служба KION
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