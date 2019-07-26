Аниту Цой госпитализировали в Баку

Певица Анита Цой повредила палец ноги на фестивале «Жара» в Баку, сообщил ТАСС представитель пресс-службы фестиваля.

Ранее появилась информация, что артистку с мероприятия увезла машина «скорой помощи» с повязкой на ноге.

Состояние здоровья Аниты Цой не вызывает опасений у врачей.

48-летняя Анита Цой (при рождении Анна Сергеевна Ким) — российская певица, телеведущая и филантроп корейского происхождения, заслуженная артистка России.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Баку

NSN logoНСН