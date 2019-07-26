Аниту Цой госпитализировали в Баку
26 июля22:29
Певица Анита Цой повредила палец ноги на фестивале «Жара» в Баку, сообщил ТАСС представитель пресс-службы фестиваля.
Ранее появилась информация, что артистку с мероприятия увезла машина «скорой помощи» с повязкой на ноге.
Состояние здоровья Аниты Цой не вызывает опасений у врачей.
48-летняя Анита Цой (при рождении Анна Сергеевна Ким) — российская певица, телеведущая и филантроп корейского происхождения, заслуженная артистка России.
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ФОТО: pixabay.com
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