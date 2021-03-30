Анита Цой получила звание Народного артиста

Российский президент Владимир Путин присвоил почетное звание Народного артиста РФ певице Аните Цой, следует из документа на официальном портале правовой информации.

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Награды также получили руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев и артисты театров Нина Дворжецкая и Андрей Ильин.

В прошлом году Анита Цой была госпитализирована с коронавирусом.

Артистка не успела сесть на корейскую диету, чтобы избавиться от лишних килограммов. Некоторые поклонники исполнительницы опасались, что из-за этого её организм может быть ослаблен для эффективной борьбы с COVID-19.

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Фото: facebook.com/anitatsoy
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