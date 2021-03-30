Анита Цой получила звание Народного артиста
Российский президент Владимир Путин присвоил почетное звание Народного артиста РФ певице Аните Цой, следует из документа на официальном портале правовой информации.
Награды также получили руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев и артисты театров Нина Дворжецкая и Андрей Ильин.
В прошлом году Анита Цой была госпитализирована с коронавирусом.
Артистка не успела сесть на корейскую диету, чтобы избавиться от лишних килограммов. Некоторые поклонники исполнительницы опасались, что из-за этого её организм может быть ослаблен для эффективной борьбы с COVID-19.
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