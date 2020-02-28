Американский писатель назвал роман Достоевского «русским дерьмом»

Американский писатель Джеймс Эллрой раскритиковал роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». В интервью испанской газете El País он признался, что не единожды пытался прочитать это произведение, но так и не смог.

«Я всякий раз начинаю, а потом думаю — нет, чувак, я не могу читать это русское дерьмо, оно не для меня», — цитирует «Газета.ру» Эллроя.

71-летний Джеймс Эллрой — автор детективного цикла «Лос-Анджелесский квартет», сообщает телеканал «360». Многие его произведения получили успешную экранную судьбу.

Публицист и политолог Анатолий Вассерман в беседе с РИА ФАН заявил, что тоже читает произведения Достоевского «с изрядным трудом» и что это не его автор. Однако это не исключает гениальности писателя, у которого миллионы поклонников в мире.

