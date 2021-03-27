Детская писательница Беверли Клири скончалась в США в возрасте 104 лет. Об этом сообщает издательство Harper Collins.

Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден выразила соболезнования в связи со смертью Клири, отметив, что миллионы девочек представляли себя Рамоной Куимби — одним из самых известных персонажей книг писательницы.

Беверли Клири родилась в 1916 году. Первая ее книга, «Генри Хаггинс», была издана в 1950 году. Всего писательница издала более 40 книг общим тиражом более 85 млн экземпляров. Произведения Клири о приключениях Генри Хаггинса, Беатрис и Рамоны Куимби, мышонка Ральфа были переведены на 29 языков, в том числе, на русский.

