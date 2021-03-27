Американская писательница Беверли Клири скончалась в возрасте 104 лет
Детская писательница Беверли Клири скончалась в США в возрасте 104 лет. Об этом сообщает издательство Harper Collins.
Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден выразила соболезнования в связи со смертью Клири, отметив, что миллионы девочек представляли себя Рамоной Куимби — одним из самых известных персонажей книг писательницы.
Беверли Клири родилась в 1916 году. Первая ее книга, «Генри Хаггинс», была издана в 1950 году. Всего писательница издала более 40 книг общим тиражом более 85 млн экземпляров. Произведения Клири о приключениях Генри Хаггинса, Беатрис и Рамоны Куимби, мышонка Ральфа были переведены на 29 языков, в том числе, на русский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- Американская писательница Беверли Клири скончалась в возрасте 104 лет
- Экс-депутат Рады предрек катастрофическое сокращение населения Украины
- Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля
- В Германии назвали три причины для закупки российской вакцины «Спутник V»
- Три атомные подлодки ВМФ РФ впервые одновременно пробили лед в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru