Amazon купил киностудию Metro Goldwyn Mayer

Киностудия Metro Goldwyn Mayer (MGM) войдет в состав крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, сообщает пресс-служба американской компании.

В сообщении говорится, что компания предпринимателя Джеффа Безоса достигла соглашения с владельцами киностудии и приобрела её за 8,45 миллиарда долларов.

Благодаря сделке Amazon получила право на публикацию на своей платформе Prime Video более четырёх тысяч фильмов производства MGM, а также более 17 тысяч телевизионных шоу кинокомпании. При этом киностудия продолжит заниматься выпуском фильмов.

Вице-президент Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс заявил, что настоящая ценность этой сделки - это «сокровищница интеллектуальной собственности MGM», в которую входят, например, картины «Розовая пантера», «Робокоп», «Рокки» и «Молчание ягнят», а также франшиза о самом известном шпионе в мире - агенте 007 Джеймсе Бонде. По его словам, Amazon планирует «развить и переосмыслить её вместе с талантливой командой киностудии».

Ранее создатели нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» дважды перенесли премьеру, сообщает RT. Изначально кинокартина должна была выйти на экраны в апреле 2020 года, но из-за коронавируса дату сдвинули на ноябрь прошлого года, а затем на 30 сентября 2021 года.

