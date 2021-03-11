Аллею правителей России работы Церетели перенесут из Москвы в Пензу
11 марта 202115:35
Власти Пензенской области намерены перенести в Пензу 43 бюста российских правителей работы скульптора Зураба Церетели, которые сейчас установлены в центре Москвы, передают «Интерфакс».
Аллея включает в себя бюсты российских правителей от Рюрика до бывшего президента России Бориса Ельцина.
Церетелли открыл эту алеею в Петроверигском переулке Москвы в 2017 году. По его словам, он начал работу над созданием этой серии бюстов еще 40 лет назад.
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11 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru