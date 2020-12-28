Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге
Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Клинический центр имени Соколова в Петербурге, передает РИА Новости.
По данным СМИ, у нее 80% поражение легких.
Как сообщает ТАСС. у нее коронавирус, он госпитализирована вместе с дочерью.
Алиса Фрейндлих наиболее известна российским зрителям по фильмам «Служебный роман», «Д’ Артаньян и три мушкетёра», а также «Жестокий романс». Алиса Фрейндлих обладает двумя национальными театральными премиями «Золотая маска» и двумя кинематографическими премиями «Ника». В 2016 году актриса была удостоена «Ники» в номинации «Честь и достоинство».
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