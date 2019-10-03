Ален Делон появится на большом экране после 10 лет перерыва

Французский знаменитый актер Ален Делон, недавно перенесший инсульт, вновь появится на большом экране в фильме Мишеля Денизо. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьера фильма "Полное сходство" (Toute ressemblance), в котором снялся актер, запланирована на 27 ноября.

Как отмечается, съемки в этой картине стали для актера первыми после длительного перерыва. Предыдущую свою роль Делон сыграл в фильме "Астерикс на Олимпийских играх", который вышел в 2008 году.

В картине Денизо Делон сыграет эпизодическую роль самого себя. Весь процесс съемок Делона занял один день.



