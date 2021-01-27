Александр Гудков и Иван Дорн стали ведущими «Орла и решки»

Комик Александр Гудков и певец Иван Дорн стали новыми ведущими популярного шоу «Орёл и решка», об этом в своем Instagram сообщил телеканал «Пятница!».

Премьерный выпуск выйдет в эфир 15 февраля.

«Орел и решка» - шоу о путешествиях, где один ведущий живет на деньги с золотой карты и ни в чем себе не отказывает, а второй вынужден выживать на 100 долларов.

За десять лет существования программы ее ведущими были Жанна Бадоева, Андрей Бедняков, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Настя Ивлеева и другие.



