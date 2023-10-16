Актёр Ливанов «шокирован» новостью о смерти композитора Гладкова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов оказался шокирован известием о кончине композитора Геннадия Гладкова. Актёр и кинорежиссёр рассказал «Газете.Ru», что автор музыки к популярных кинокартинам и телевизионным фильмам был его близким другом.

«Я в шоке просто. Боже! Это мой самый близкий друг, боже мой. Я не могу даже говорить ничего», — отреагировал на печальную весть 88-летний Ливанов.

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Народный артист России Геннадий Гладков умер 16 октября на 89 году жизни. Композитор стал автором музыки к более чем 110 кинокартинам, мультфильмам и мюзиклам. Среди них значатся «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и многие другие.

В масштабах СССР известность к композитору принесла работа над мультипликационным фильмом «Бременские музыканты». Музыку для мультфильма Гладков написал по просьбе Василия Ливанова, который выступил автором сценария вместе с Юрием Энтиным.

Прощание с Геннадием Гладковым и похороны пройдет в кругу семьи, посторонних не будут допускать, сообщил ТАСС помощник композитора Малик Аминов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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