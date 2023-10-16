Актёр Ливанов «шокирован» новостью о смерти композитора Гладкова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов оказался шокирован известием о кончине композитора Геннадия Гладкова. Актёр и кинорежиссёр рассказал «Газете.Ru», что автор музыки к популярных кинокартинам и телевизионным фильмам был его близким другом.

«Я в шоке просто. Боже! Это мой самый близкий друг, боже мой. Я не могу даже говорить ничего», — отреагировал на печальную весть 88-летний Ливанов.