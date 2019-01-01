Акция «Единое музейное пространство» пройдёт в Крыму
2 июня в столице Крыма пройдет традиционное интерактивное мероприятие «Единое музейное пространство», сообщает Крымское информационное агентство.
В акции принимают участие Ассоциация заповедников и музеев Крыма, Крымский этнографический музей, Музей истории города Симферополя, Народный историко-этнографический музей крымчаков, Музей истории трамвая и троллейбуса ГУП РК «Крымтроллейбус», Центральный музей Тавриды, Симферопольский художественный музей, Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский».
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