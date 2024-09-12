Актрису Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженную артистку РСФСР, актрису Театра на Таганке Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «Российская газета».

Она была вдовой народного артиста РФ, актера Семёна Фарады и матерью российского актера и телеведущего Михаила Полицеймако.

Простится с актрисой в Театр на Таганке пришли поклонники её таланта и актеры московских театров.

«Мама рядом с папой - я спокоен», - заявил на кладбище сын актрисы Михаил.

