Актрису Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
12 сентября 202419:48
Заслуженную артистку РСФСР, актрису Театра на Таганке Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «Российская газета».
Она была вдовой народного артиста РФ, актера Семёна Фарады и матерью российского актера и телеведущего Михаила Полицеймако.
Простится с актрисой в Театр на Таганке пришли поклонники её таланта и актеры московских театров.
«Мама рядом с папой - я спокоен», - заявил на кладбище сын актрисы Михаил.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru