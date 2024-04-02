Актриса Яковлева раскрыла главное отличие Андрея Миронова от нынешних звёзд

Народный артист РСФСР Андрей Миронов был настоящей звездой, а не в том отрицательном значении данного слова, как сейчас некоторые актёры. Такую оценку дала актриса Алена Яковлева.

Как рассказала NEWS.ru Народная артистка России, Миронов отличался скромностью, а также всегда был не уверен в себе при всей своей популярности и востребованности. При этом, по её словам, когда он пришел в театр, стало понятно, что это именно звезда.

Несмотря на то, что актер ушёл из жизни в 47 лет, он успел сыграть более 30 ролей в театре, кроме того, ставил спектакли в качестве режиссёра. Яковлева выразила уверенность, что настоящие выдающиеся артисты всегда сомневаются в себе, в этом случае нет места «звездности и неотразимости».

