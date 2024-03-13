Актриса Стоун заявила об уговорах продюсера переспать с коллегой ради успеха фильма

Звезда вспомнила, что Эванс был уверен, что наличие откровенной сцены спасет проект. Кроме того, полагал продюсер, интим заставит Болдуина играть лучше.

По словам Стоун, она отвергла требования Эванса. Актриса высказала предположение, что для главной мужской роли в «Щепке» лучше подходил Майкл Дуглас.

В прошлом году Стоун сообщила, что перестала сниматься в кино из-за потери памяти, ставшей следствием перенесенного инсульта, отмечает «Радиоточка НСН».

