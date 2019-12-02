Актриса Шелли Моррисон умерла в США

Американская актриса Шелли Моррисон, звезда сериал «Уилл и Грейс», скончалась на 84 году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно заявлению ее мужа Уолтера Домингеса, Моррисон умерла от сердечной недостаточности в воскресенье. «Самая большая гордость Шелли как актрисы заключалась в том, что она сыграла неукротимую Розарио в комедийном сериале, который способствовал социальной справедливости и справедливости для ЛГБТ-людей», - приводит издание слова мужа артистки.

Речь идет о сериале «Уилл и Грейс», где Моррисон сыграла горничную Росарио. Серии выходили на канале NBC с 1999 по 2006 год.

Моррисон, являясь дочерью испанских иммигрантов, родилась и выросла в Бронксе. Переехав в Лос-Анджелес, она поступила в городской колледж Лос-Анджелеса и начала свою сценическую карьеру, став одной из первых женщин-продюсеров города.

