Актриса Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни

Дочь артистов Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой Елена сообщила, что её 95-летняя мама скончалась. Об этом она заявила Интерфаксу.

"Мама скончалась в реанимации", - приводит агентство слова Елены.

Ранее сообщалось, что актриса в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева родилась в Москве в январе 1924 года. Она являлась вдовой Народного артиста СССР Анатолия Папанова, который умер от сердечного приступа в 1987 году. Супруги вместе учились в ГИТИСе и работали в Московском драматическом театре Сатиры.

