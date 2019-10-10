Актриса Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни
Дочь артистов Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой Елена сообщила, что её 95-летняя мама скончалась. Об этом она заявила Интерфаксу.
"Мама скончалась в реанимации", - приводит агентство слова Елены.
Ранее сообщалось, что актриса в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева родилась в Москве в январе 1924 года. Она являлась вдовой Народного артиста СССР Анатолия Папанова, который умер от сердечного приступа в 1987 году. Супруги вместе учились в ГИТИСе и работали в Московском драматическом театре Сатиры.
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