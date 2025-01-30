Актриса Кейт Бланшетт возглавила фонд для кинематографистов-беженцев
Американская актриса Кейт Бланшетт возглавила фонд для кинематографистов-беженцев, сообщает The Guardian.
Цель организации - поддержка и финансирование режиссеров-беженцев. Бланшетт совместно с Агентством ООН по делам беженцев и Фондом Хьюберта Балса представила программу для поддержки короткометражных фильмов под названием Displacement Film Fund. В её рамках будет выделено пять грантов по €100 000, которые можно будет затем направить на производство новых картин.
Ранее голливудская актриса Кейт Бланшетт заявила о завершении карьеры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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