Актриса Кабо посоветовала российским кинематографистам не гнаться за Западом

«У нашего кино есть свой почерк, нам не стоит гнаться за Западом, пытаться скопировать или повторить. Нужно быть не вторичными, а самоценными!» — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам артистки, ей, как зрителю, не хватает добрых и светлых фильмов без примитивного юмора. Хорошим примером картин Кабо назвала современные киносказки.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовали съемки новой комедийной сказки «Царевна-лягушка». Режиссером проекта выступил Александр Амиров, работавший ранее над «Последним богатырем». Главные роли исполнят Валентина Ляпина («Бременские музыканты») и Александр Метелкин («Летучий корабль»). В прокате картина выйдет в марте 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».

