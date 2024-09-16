Актриса Кабо посоветовала российским кинематографистам не гнаться за Западом
Российский кинематограф ждет светлое будущее, если индустрия не будет гнаться за западными тенденциями, заявила актриса Ольга Кабо.
«У нашего кино есть свой почерк, нам не стоит гнаться за Западом, пытаться скопировать или повторить. Нужно быть не вторичными, а самоценными!» — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам артистки, ей, как зрителю, не хватает добрых и светлых фильмов без примитивного юмора. Хорошим примером картин Кабо назвала современные киносказки.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовали съемки новой комедийной сказки «Царевна-лягушка». Режиссером проекта выступил Александр Амиров, работавший ранее над «Последним богатырем». Главные роли исполнят Валентина Ляпина («Бременские музыканты») и Александр Метелкин («Летучий корабль»). В прокате картина выйдет в марте 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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