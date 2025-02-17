Актриса из сериала «Друзья» умерла после травмы головы

Американская актриса кино и сериалов Лесли Чарлсон умерла из-за последствий травмы головы, сообщили в департаменте судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес.

Актриса родилась в Канзасе и начала свою карьеру в 1960-х годах. Она наиболее известна по ролям доктора Куатермейн в «Главном госпитале» и Айрис в «мыльной опере» «Любовь - это очень сверкающая штука». Артистка также появлялась в сериалах «Друзья», «Дарма и Грей» и «Как вращается мир».

Чарлсон скончалась на 80 году жизни несколько дней назад. Причина смерти стала известна только сейчас. Издание People сообщает, что у актрисы были и сопутствующие заболевания, такие как мерцательная аритмия, артрит, астма и заболевание головного мозга.

