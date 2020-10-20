Умерла вдова Сергея Бондарчука, актриса Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщает Instagram-аккаунт компании artpictures.ru Федора Бондарчука.

Артистка снялась более чем в 60 картинах.

Она была супругой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук.

Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году, сообщает RT. Зрителям она известна ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи» и другим.

В кино Скобцева начала сниматься в 1955 году. Ее дебютной работой стала роль Дездемоны в ленте Сергея Юткевича «Отелло». В 1956 году фильм получил в Каннах приз за лучшую режиссуру, а Скобцева удостоилась звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

