Актриса Эмили Декенн умерла в 43 года

Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла на 44-м году жизни после болезни. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети Х.

В 2023 году Декенн рассказывала, что у нее обнаружили рак эндокринной системы. Из-за заболевания актриса больше не могла участвовать в съемках.

Известно, что Декенн скончалась в больнице в Париже.

«Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить», - отметила министр культуры.

Эмили Декенн родилась в 1981 году. Свою первую главную роль актриса сыграла в 1999-м в фильме «Розетта» братьев Дарденн. За эту работу Декенн получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Всего артистка сыграла почти в 50 фильмах, в числе которых «Братство волка», «До свидания там, наверху», «Что мы говорим, что мы делаем».

Ранее в возрасте 84 лет умерла актриса Татьяна Говорова, жена актера Виктора Павлова, пишет Ura.ru.

