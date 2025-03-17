Актриса Эмили Декенн умерла в 43 года
Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла на 44-м году жизни после болезни. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети Х.
В 2023 году Декенн рассказывала, что у нее обнаружили рак эндокринной системы. Из-за заболевания актриса больше не могла участвовать в съемках.
Известно, что Декенн скончалась в больнице в Париже.
«Франкофонное кино слишком рано потеряло талантливую актрису, которая еще так много могла предложить», - отметила министр культуры.
Эмили Декенн родилась в 1981 году. Свою первую главную роль актриса сыграла в 1999-м в фильме «Розетта» братьев Дарденн. За эту работу Декенн получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Всего артистка сыграла почти в 50 фильмах, в числе которых «Братство волка», «До свидания там, наверху», «Что мы говорим, что мы делаем».
Ранее в возрасте 84 лет умерла актриса Татьяна Говорова, жена актера Виктора Павлова, пишет Ura.ru.
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