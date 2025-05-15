Актеры из «Приключений Электроника» Торсуевы сообщили об участии в СВО
Актеры Юрий и Владимир Торсуевы являются генералами казачьего подразделения в зоне специальной военной операции. Об этом артисты, сыгравшие главные роли в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника», рассказали в эфире RTVI.
«Когда многие говорят: “Вот, казаки, ряженые”… Ну, видели бы они, что происходит на Донбассе, что там казаки делают, как они воюют», — отметил Юрий Торсуев.
Он подчеркнул, что казаки участвуют в конфликте с 2014 года, различные подразделения выполняют разные задачи. Сами братья Торсуевы - «генералы в казачьем подразделении» и часто бывают в зоне СВО. По словам Юрия, они выполняют поставленные командованием задачи. При этом Владимир назвал брата «хорошим бойцом, командиром, генералом».
Между тем ряд российских актеров включили в санкционный список Украины, ограничения были введены в том числе против Евгения Миронова, Александра Панкратова-Черного, Никиты Джигурды, пишет RT.
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