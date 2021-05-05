Актера Бена Аффлека заблокировали в приложении для знакомств

У звезды Голливуда сложилась пара (мэтч) с блогером Нивин Джей. При этом девушка решила, что это фейковый аккаунт и отказала Аффлеку в свидании. Обиженный актер посветил ей видео в Instagram. «Нивин, почему ты удалила мэтч со мной? Это я», — заявил на видео актер.

После этого Джей опубликовала в TikTok ролик, где извинилась перед артистом, при этом свидание она так и не восстановила.

