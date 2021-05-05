Актера Бена Аффлека заблокировали в приложении для знакомств

Известный американский актер Бен Аффлек зарегистрировался в приложении для знакомств Raya, которым пользуются знаменитости, сообщает телеканал «360».

Бен Аффлек станет не только актером, но режиссером картины о Бэтмене

У звезды Голливуда сложилась пара (мэтч) с блогером Нивин Джей. При этом девушка решила, что это фейковый аккаунт и отказала Аффлеку в свидании. Обиженный актер посветил ей видео в Instagram. «Нивин, почему ты удалила мэтч со мной? Это я», — заявил на видео актер.

После этого Джей опубликовала в TikTok ролик, где извинилась перед артистом, при этом свидание она так и не восстановила.

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ТЕГИ:Актеры
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