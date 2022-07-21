Актер Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк»
В России снимут мюзикл «Пророк», референсом которого создатели картины назвали голливудский фильм «Ла-Ла-Лэнд», получивший шесть «Оскаров».
Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», главную роль в фильме Феликса Умарова сыграет Юра Борисов. Также в числе актеров указана Паулина Андреева.
В центре сюжета «Пророка» будет история взросления поэта Александра Пушкина.
Ранее сообщалось, что фильм «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, главную роль в котором сыграл Борисов, номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».
Кинокритик Давид Шнейдеров говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для России это хорошо, а для Борисова – «очень хорошо», потому что он получит международное признание.
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