Актер Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк»

В России снимут мюзикл «Пророк», референсом которого создатели картины назвали голливудский фильм «Ла-Ла-Лэнд», получивший шесть «Оскаров».

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», главную роль в фильме Феликса Умарова сыграет Юра Борисов. Также в числе актеров указана Паулина Андреева.

«Международное признание»: Юру Борисова похвалили за роль в «Купе №6»

В центре сюжета «Пророка» будет история взросления поэта Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что фильм «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, главную роль в котором сыграл Борисов, номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Кинокритик Давид Шнейдеров говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для России это хорошо, а для Борисова – «очень хорошо», потому что он получит международное признание.

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ФОТО: РИА Новости
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